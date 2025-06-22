Это четыре новые станции на Троицкой линии:
- «Вавиловская»: расположена на Ленинском и Ломоносовском проспектах
- «Академическая»: на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, с пересадкой на Калужско-Рижскую линию (оранжевая)
- «Крымская»: на Севастопольском проспекте, с пересадкой на МЦК
- «ЗИЛ»: на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», неподалеку от улицы Лисицкого, с пересадкой на МЦК и Бирюлёвскую линию.
Новый участок присоединится к станции «Новаторская» (с пересадкой на БКЛ). Длина участка — почти десять километров.
Технический запуск — это последний этап подготовки к открытию станций для пассажиров. Мэр Собянин надеется, что станции откроют в День города, то есть 6 сентября.
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