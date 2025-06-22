Это четыре новые станции на Троицкой линии:

«Вавиловская» : расположена на Ленинском и Ломоносовском проспектах

: расположена на Ленинском и Ломоносовском проспектах «Академическая» : на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, с пересадкой на Калужско-Рижскую линию (оранжевая)

: на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, с пересадкой на Калужско-Рижскую линию (оранжевая) «Крымская» : на Севастопольском проспекте, с пересадкой на МЦК

: на Севастопольском проспекте, с пересадкой на МЦК «ЗИЛ»: на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», неподалеку от улицы Лисицкого, с пересадкой на МЦК и Бирюлёвскую линию.

Новый участок присоединится к станции «Новаторская» (с пересадкой на БКЛ). Длина участка — почти десять километров.

Технический запуск — это последний этап подготовки к открытию станций для пассажиров. Мэр Собянин надеется, что станции откроют в День города, то есть 6 сентября.