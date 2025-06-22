Пять лет борьбы за тротуар Центрального проспекта: машины снова выиграли. Если ничего не делать, скоро станет хуже 22.06.2025 ZELENOGRAD.RU

На фото — Центральный проспект у ТЦ «1000 мелочей», июнь 2025-го. Пешеходный тротуар — снова как парковка. Все попытки чиновников решить вопрос провалились — водители по-прежнему заезжают туда, где им ездить нельзя. А скоро станет хуже: через два месяца на Центральном проспекте сделают платную парковку и тротуар станет бесплатной альтернативой.

Началось всё в 2019 году, после реконструкции Центрального проспекта. Тогда сделали парковочные карманы вдоль дороги и префектура пообещала: пешеходная зона будет освобождена от машин. Поставили столбики, провели показательную эвакуацию. Результаты были: машин стало меньше. Но проблема осталась. Всё упиралось в одно: физически оставалась возможность въехать на тротуар.

Ситуация обостряется зимой. Коммунальщики отодвигают гранитные столбики, чтобы пропустить уборочную технику. Но обратно их часто не возвращают, открывая проезд. Власти просили Госавтоинспекцию эвакуировать нарушителей, но радикально ничего не изменилось. Дошло до того, что местный житель своим телом закрывал въезд для машин, но это тоже не работает, как постоянное решение.

С 15 августа парковка вдоль Центрального проспекта станет платной. С большой вероятностью это приведёт к наплыву машин на бесплатный тротуар. Радикальное решение — только одно: физически закрыть въезд на тротуар. Причём не временно, а на постоянной основе. Гранитные столбики, которые легко отодвинуть, — не вариант: это уже ясно.

Возможно, необходимы болларды — автоматически поднимающиеся столбики. Они позволят организовать зимнюю уборку, подвоз товаров, проход для пешеходов и закроют тротуар от машин. Всё остальное не сработал — пятилетний опыт это доказал.

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