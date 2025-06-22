Атмосфера получилась семейной: внуки сопровождали дедушек и бабушек в самой возрастной категории, а на детской дистанции малышей поддерживали родители.
Самым маленьким спортсменам — Майе Сорокиной и Фёдору Попову — ещё не исполнилось двух лет, они 2023 года рождения. Малыши 2-6 лет преодолели 300 метров. Женщины 50+ и мужчины 55+ соревновались на 1400 метров. Основную дистанцию 2700 метров прошли взрослые спортсмены. А самой массовой оказалась трасса на 1000 метров — её преодолевали без учёта времени участники от 7 до 45 лет.
Всего в этом празднике спорта участвовали почти 130 человек. Больше фотографий — в альбоме организатора, ГБУ «Талисман».
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