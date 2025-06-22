Площадь архитектора Покровского в Зеленограде 22.06.2025 ZELENOGRAD.RU

В 2002-м году в этот день не стало архитектора Игоря Покровского, под руководством которого создавался классический облик Зеленограда. А в следующем году исполняется сто лет со дня его рождения. При этом его имя в городе до сих пор не увековечено. Мы предлагаем это исправить.

Игорь Покровский почти сорок лет — до конца жизни — был главным архитектором нашего города. Именно Покровскому мы обязаны привычным видом старой части Зеленограда, не говоря уже о знаменитых проектах, где он был в числе соавторов: Дворец культуры, монумент «Штыки», Дворец творчества в 9-м микрорайоне. И ещё множество других.

Какая же память осталась в нашем городе о Покровском? Безымянная парковая скульптура «Архитектор» в 15-м микрорайоне и мурал на стене торгового центра в 5-м. Негусто. Точней — незаслуженно мало.

При этом в городе есть место, неразрывно связанное с наследием Покровского и одновременно фактически не имеющее имени. Это Центральная площадь — между ДК, префектурой, парком Победы и Савёлкинским проездом. Это часть большого архитектурного комплекса — от дома «Флейты» до «клюшек» на другой стороне пруда — с нетиповой застройкой в стиле модернизма по замыслу Покровского должна была стать лицом города. Вандализм потомков — ни высотные дома за «Флейтой», ни парковка на площади — испортить его не смогли.

А Центральная площадь — это по сути площадь без названия. Оно годится для села, где площадь одна, но не очень подходит для города, который уже так разросся, что и площадей много, да и чёткого центра уже нет.

Редакция «Зеленоград.ру» предлагает к 2026-му году переименовать Центральную площадь в «Площадь архитектора Покровского», увековечив его память в том самом месте, которому он посвятил большую часть своей жизни.

Мы ведем общественную кампанию по этому переименованию. Если вы поддерживаете её цель — оставьте свою подпись в форме. Сейчас собрано чуть больше 400 подписей — это очень мало. Пожалуйста, перешлите это сообщение своим знакомым, которые тоже могут поддержать эту идею, чтобы мы быстрее набрали значимое количество подписей.

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