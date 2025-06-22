В программе — обзор архитектурного комплекса (главный корпус, столовая, спорткомплекс), встреча с представителями институтов и кафедр, а также рассказ о внеучебных возможностях. Продолжительность — 1 час.

Экскурсии проходят по вторникам и пятницам в 12:00, старт — с первого этажа Дома культуры МИЭТ. Формируется график по направлениям подготовки: от дизайна и менеджмента до наноматериалов и биомедицинских технологий. Расписание, подробности и регистрация — по ссылке.

Приёмная кампания началась 20 июня. В этом году МИЭТ предлагает: 23 направления бакалавриата, две специальности специалитета, 21 магистерское направление и две программы среднего профессионального образования в колледже.