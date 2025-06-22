22 июня — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В Зеленограде, как и по всей стране, почтили память погибших.

Накануне вечером у памятника маршалу Рокоссовскому в парке Победы прошла акция «Свеча памяти». Более трёхсот человек зажгли свечи в знак скорби. Волонтёры помогали с организацией — раздавали свечи, сопровождали участников. Эта акция проводится в городе уже более десяти лет.

Ранним утром 22 июня прошла «Вахта памяти». В 3:45 к памятнику Рокоссовскому прибыли студенты военного учебного центра при МИЭТ, представители префектуры и жители Зеленограда. Почётный караул возложил цветы. Присоединившиеся горожане почтили память погибших в молчании.

Свечи, цветы и тишина — знак того, что помним.