Проблема с износостойкостью и устойчивостью топиарных фигур известна давно — с 2017 года, когда они стали появляться в Зеленограде. Неподалеку, на бульваре 16-го микрорайона, у Нижнекаменского пруда, у «Флейты» такие фигуры уже не раз ремонтировали. В 3-м микрорайоне возле топиарных медведей была и табличка — «На скульптуры не залезать!». Фигуры не только ломаются, но и покрытие лысеет, если на них регулярно залезать. Попытки защитить их табличками выглядят наивно и не работают.

Несмотря на отрицательный опыт, мода на искусственные топиарии не проходит — каждый год где-нибудь ставят новые.