Первый завод построит компания «Скопинский фармацевтический завод». Здесь наладят производство пяти инновационных препаратов для парентерального (внутривенного) питания. Такие препараты раньше не выпускались в России. Это важный шаг по импортозамещению: мощности нового предприятия позволят полностью покрыть внутренние потребности, сократив зависимость от зарубежных поставок. Завод обеспечит более 180 новых рабочих мест.

Второй проект реализует компания «Велфарм-М», которая уже работает в «Алабушево». С привлечением льготного инвестиционного кредита от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) появится дополнительное многофункциональное производство широкого спектра импортозамещающих лекарств — от таблеток до биотехнологических субстанций. Планируется выпуск онкологических, гормональных, цитостатических и орфанных препаратов. В рамках нового комплекса создадут 20 изолированных производственных участков с автоматизированными линиями и 500 рабочих мест.

Кроме того, еще один льготный инвесткредит от МФППиП получен зеленоградской компанией НПП «Доза», которая наладит в «Алабушево» выпуск систем радиационного контроля. Производство будет обслуживать крупные атомные проекты, включая АЭС в России и за рубежом. Завод обеспечит еще 500 рабочих мест (раньше говорили о 130).

Фармацевтический кластер в «Алабушево» продолжает расти: из 14 компаний уже восемь вышли на производственную мощность, получая налоговые и инфраструктурные преференции. Город, в свою очередь, поддерживает проекты финансированием и льготными условиями, что позволяет быстрей запускать производства