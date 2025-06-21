Соглашения о реализации проектов на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Первый завод построит компания «Скопинский фармацевтический завод». Здесь наладят производство пяти инновационных препаратов для парентерального (внутривенного) питания. Такие препараты раньше не выпускались в России. Это важный шаг по импортозамещению: мощности нового предприятия позволят полностью покрыть внутренние потребности, сократив зависимость от зарубежных поставок. Завод обеспечит более 180 новых рабочих мест.
Второй проект реализует компания «Велфарм-М», которая уже работает в «Алабушево». С привлечением льготного инвестиционного кредита от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) появится дополнительное многофункциональное производство широкого спектра импортозамещающих лекарств — от таблеток до биотехнологических субстанций. Планируется выпуск онкологических, гормональных, цитостатических и орфанных препаратов. В рамках нового комплекса создадут 20 изолированных производственных участков с автоматизированными линиями и 500 рабочих мест.
Кроме того, еще один льготный инвесткредит от МФППиП получен зеленоградской компанией НПП «Доза», которая наладит в «Алабушево» выпуск систем радиационного контроля. Производство будет обслуживать крупные атомные проекты, включая АЭС в России и за рубежом. Завод обеспечит еще 500 рабочих мест (раньше говорили о 130).
Фармацевтический кластер в «Алабушево» продолжает расти: из 14 компаний уже восемь вышли на производственную мощность, получая налоговые и инфраструктурные преференции. Город, в свою очередь, поддерживает проекты финансированием и льготными условиями, что позволяет быстрей запускать производства