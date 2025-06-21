«Я всегда бесплатно стоял в проезде 898, сегодня также сюда поехал по привычке. А где бесплатные-то? Совсем совести нет ни у кого. Хорошо, если бы сделали карту, чтобы сориентироваться, где рядом можно парковаться бесплатно», — поделился водитель.

Въезжая на парковки на Советской улице и в проезд 898, водители не замечают знаков и удивляются, когда наш корреспондент говорил, что теперь придётся платить: «От души спасибо, что сказали. Надо уехать поскорее!», — в спешке отвечали водители. И сразу же уезжали. Аналогичная реакция была и возле ТЦ «Зеленоградский».

Есть и те, кто хорошо осведомлён о введении платных парковок: «Я быстро отнёс документы и уложился в 5 минут, когда можно не платить. Но уже пользовался платными парковками сегодня, оплачивал через приложение „Парковки России“ — это удобный способ, все понятно», — рассказал Денис.

Некоторые заезжают во дворы на Советской и к «Ростиксу», чтобы найти бесплатное место.

«Хорошо, что хоть где-то рядом встать можно, не потратив денег. До этого встал в проезде 898, не сразу понял, что парковка платная. Сразу перепарковался», — отметил водитель, переместившийся к ТЦ «Атлас».

На Озерной аллее, возле 7-го микрорайона, ситуация другая. Здесь платные парковки пустуют, припаркованы лишь несколько машин, владельцы половины из них — льготники. «Мне все равно — платная или бесплатная, я многодетный отец, на меня это не распространяется», — рассказал один из них.

При этом бесплатная парковка возле корпуса 701 заполнена. Возможно, из-за ее доступности платные парковки здесь не и пользуются популярностью — практически вдоль всей аллеи платные места пустые.

Расскажите о своем опыте, если уже столкнулись с платными парковками, пытались оформить резидентное разрешение.