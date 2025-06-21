С 28 июня маршрут автобуса 16 изменят — после улицы Радио он будет поворачивать на Георгиевский проспект, а оттуда заезжать в 22-й микрорайон. Возле строящихся детсада и школы будет остановка «Зелёный парк».

Дальше он будет выезжать на Кутузовское шоссе, проезжать вдоль 23-го микрорайона и уезжать обратно на улицу Радио.

К остановке «Середниковская улица» 16-й маршрут больше ходить не будет — до неё можно добраться на автобусах 32к и 1299к.