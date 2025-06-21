«За последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников. Вы сами хорошо знаете, в конце концов, долетело и упало на Москву буквально считанные единицы. Никаких серьезных разрушений не произошло», — сказал мэр Собянин в интервью РБК.

Собянин подчеркнул, что по международным стандартам ПВО, сбивающая 80% целей, считается высококлассной. При этом эффективность системы ПВО вокруг Москвы, по его словам, составляет 99,9%.

«В мире никто ничего подобного не достигает», — подчеркнул Собянин, будто все города мира регулярно подвергаются воздушным угрозам.

Как бы там ни было, получается, что один из тысячи БПЛА всё-таки долетает до цели.

Всего с 2023-го года московский регион подвергался атаке беспилотников около 70 раз. С марта атаки участились, стали более массированными и продолжительными, некоторые аппараты долетали до окрестностей Зеленограда, один упал в нашем городе, серьёзно разрушив фасад технопарка «Элмы».