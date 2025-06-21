В меню кафе грузинской кухни «Чача» будут различные коктейли по 350 мл: Негрони, Куба либре, Джин тоник, Виски Сауэр, Апероль Шприц, Лонг-Айленд. Также в ассортименте будет вино, водка, мартини, текила и т. д.
Фишкой станет коктейль «Зеленоград» на основе чачи и эстрагона.
Цены обещают доступные: около 350 рублей за коктейль, возможно, будет еще дешевле — точный прайс появится на следующей неделе.
У «Чачи» появится и отдельная зона на верхнем этаже, предназначенная только для посетителей кафе. Каждому гостю выдадут флажок, чтобы напитки и еду принесли прямо к столику.
Помимо введения алкогольных напитков, обновили и основное меню, снизив цены на некоторые блюда и добавив новые. Также появилось меню bubble tea (молочные чаи).
Кафе «Чача» находится на втором этаже ТЦ «Иридиум», рядом с «Шаурма-Гурмэ» (владелец, как и безалкогольные напитки у заведений общие)