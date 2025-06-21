У «Чачи» появится и отдельная зона на верхнем этаже, предназначенная только для посетителей кафе. Каждому гостю выдадут флажок, чтобы напитки и еду принесли прямо к столику.

Помимо введения алкогольных напитков, обновили и основное меню, снизив цены на некоторые блюда и добавив новые. Также появилось меню bubble tea (молочные чаи).

Кафе «Чача» находится на втором этаже ТЦ «Иридиум», рядом с «Шаурма-Гурмэ» (владелец, как и безалкогольные напитки у заведений общие)