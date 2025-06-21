В ходе ремонта старые здания фактически демонтируют, оставляя лишь каркас — при этом их не закрывали сетками, а строительный мусор выкидывали прямо из окон. «Ответственным лицам направлено поручение о размещении строительной сетки в кратчайший срок», — отреагировали в префектуре и извинились за неудобства.

Это помогло: теперь одно из зданий плотно закрыто строительной сеткой, а на втором установлены рукава для сброса мусора с высоты.