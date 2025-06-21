Название технопарк получил по номерному проезду 707, на котором расположен предназначенный для него участок — в трёхстах метрах от 23-го микрорайона

На участке 11 тысяч кв.м построят более 17 тысяч кв.метров площадей и планируется создать около 300 рабочих мест.

Основными резидентами технопарка станут предприятия лёгкой промышленности, а также наукоёмкие производства и технико-внедренческие компании, говорят в мэрии. По документам на участке возможно размещать легкую, фармацевтическую, нефтехимическую и строительную промышленность.

Мэрия предоставила технопарку статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Такой статус ИПП дает инвестору ряд льгот: освобождение от налога на имущество и арендную ставку на землю в размере 0,01% от кадастровой стоимости. В Москве сейчас 15 технопарков со статусом ИПП, в Зеленограде технопарк «707» будет первым.

Ожидается, что технопарк запустят к середине 2027 года. Объём инвестиций в проект — не менее 2,2 млрд рублей, сообщает мэрия.

Любопытно, что изначально в строящийся Зеленоград (тогда ещё просто безымянный «город-спутник») планировалось перевести из Москвы предприятия лёгкой промышленности. Но в 1962 профиль города сменили на микроэлектронику.