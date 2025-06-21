Вот новые места платной парковки с 20 июня:

Озерная аллея (от поворота к пляжу до пересечения с Сосновой аллеей)

Проезд 898 (дорога через 18-й микрорайон, от Новокрюковской улицы до Панфиловского проспекта)

Советская улица (фактически, участок между домами 3 и 6)

Парковка возле ТЦ «Зеленоградский» со стороны Советской улицы

улица Ленина (фактически маленький участок возле дома 1 на Заводской)

Парковка здесь платная с понедельника по субботу, кроме праздников. Один час стоит 40 рублей, тарификация поминутная.

Чтобы оплатить парковку нужно сначала пополнить парковочный счет. Это можно сделать в мобильном приложении «Парковки России», на сайте мэрии или со счета мобильного телефона.

Непосредственно оплачивать парковку удобнее также через приложении «Парковки России» или смс-сообщением на специальный номер. Подробная информация есть на табличке возле парковки или на сайте «Московского паркинга».