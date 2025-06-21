«Я живу в соседнем доме, с „Кинематографом“ знаком много лет. Мои произведения здесь можно назвать городскими зарисовками прохожего. Следующие картины пока не готовы, они тоже появятся спонтанно. На них будут как узнаваемые места Зеленограда, так и неочевидные закоулки», — рассказал Алексей.

Картины нарисованы обычными мелками. Возможно, погода их изменит, «но тем интереснее», — отмечает художник. В таком случае следующие картины закрепят лаком. По вечерам картина подсвечивается.

Посмотреть на уличное искусство можно в часы работы бара: с понедельника по четверг и в воскресенье — с 16:00 до 00:00, в пятницу и субботу — с 16:00 до 06:00.

Алексей Цеглов — также организатор выставки «Пространство объекта», которая проходила в этом клубе в апреле.