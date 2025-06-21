«Мы пытались сделать всё по закону, но нас везде отфутболивают»: как подрядчик по ремонту пруда в 12-м микрорайоне пытался перевезти утиное семейство 21.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Неделю назад, когда пара огарей привела на Дунькин пруд свой выводок (утят было всего двое), спуск воды и начавшийся ремонт пришлось остановить. «Мосводосток» (заказчик благоустройства) выделил подрядчику сотрудника из центра передержки диких животных департамента природопользования для консультации по поводу переселения уток или помощи с их вывозом.

Однако за неделю этот сотрудник так и не ответил ни на звонки, ни на письма. Подрядчику предложили оформить заявку на вывоз уток через систему оперативных служб 112 — там её перенаправили в Московский зоопарк, но оттуда в Зеленоград ехать отказались.

«Я предлагал заказать машину за наш счет, отвезти специалистов туда и обратно, но они утверждали, что Зеленоград — не Москва, просили документ от департамента природопользования. Департамент его дать не захотел под предлогом, что „спасаемых животных слишком мало“, но и официальный отказ получить также не удалось. Мы пытались сделать с утками всё по закону, но нас везде отфутболивают, — говорит представитель подрядчика. — Работы и техника стоят, сроки горят, а мы занимаемся утками и бесконечными переговорами с разными ведомствами, от которых не добиться толку».

В результате рабочие «расширили тропинку из воды, чтобы утенок мог выбраться на берег».

А потом, видимо, помогли ему это сделать — решили проблему доступным способом. В итоге утиное семейство исчезло с пруда, как и куда — неизвестно.

История благоустройства этого пруда пока существенно отличается от работ на других зеленоградских водоемах: подрядчик внимательно реагировал на вопросы редакции о том, что будет с живностью пруда, и обещал приложить все усилия, чтобы перевезти и уток с утятами, и рыбу, заявляя, что компании важно мнение местных жителей о её работе и о сохранении природы. С рыбой получилось, но с утками — нет.

Почему вообще ремонт прудов, сопровождающиеся спуском воды и чисткой дна, «Мосводосток» из года в год затевает именно в период выведения утками птенцов — тем более, прудов, лежащих в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ/ООЗТ) (к ним относится и Дунькин пруд, и Школьное озеро), — и как эти работы согласуются с экологическими нормами, неизвестно. Спросили об этом департамент природопользования — вернемся с ответам.

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