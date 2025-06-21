Рейтинг составил портал SuperJob — оценивали средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз в 2019—2024 годах и занятых в IT-отрасли.

Для МИЭТа этот показатель составил 180 тысяч рублей: за год он вырос на 10 тысяч, за два года — на 33 тысячи, за пять лет — на 75 тысяч.

В итоге МИЭТ поднялся в рейтинге на две позиции и сейчас занимает десятое место. На первом — МФТИ с зарплатой в 330 тысяч, а ещё у семи вузов зарплаты выпускников больше 200 тысяч рублей.

Однако по одному из показателей МИЭТ на первом месте — 99% его выпускников после окончания вуза остаются в городе обучения. Даже у московских вузов этот показатель ниже. Правда, в рейтинге не уточняется, куда уезжают выпускники.

Схожий рейтинг недавно представил Минтруд. МИЭТ занял в нём 12-е место по успешности трудоустройства бакалавров и 8-е — по трудоустройству магистров.