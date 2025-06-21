Это видео сняли возле корпуса 1649. В этом году даже для пешеходных дорожек стали укладывать большие дорожные бордюры, требующие глубоких траншей, которые копают техникой, не обращая внимания на растущие рядом деревья — сразу после этого дерево не погибнет, но риск усыхания и падения возрастает.

Это происходит по всему городу. Зеленоградские чиновники, коммунальщики и депутат не считают это проблемой. Однако московский департамент природопользования и охраны окружающей среды ещё в конце апреля признал нарушение в одном из мест проведения работ (корпус 433) и приступил к оценке вреда. Казалось, это должно было заставить благоустроителей-вредителей пересмотреть подход к работе в других местах, но этого не произошло.

Возможно потому, что сам департамент действует довольно пассивно. По состоянию на середину июня — спустя почти два месяца после обнаружения проблемы — департамент «проводил комплекс проверочных мероприятий», «устанавливал все обстоятельства» и «держал ситуацию на контроле». Очевидно, этого недостаточно, чтобы защитить деревья — всё это время экскаваторы продолжали копать траншеи.

Однако ещё в департаменте посоветовали жителям «в случае необходимости оперативного обращения» звонить в зеленоградский отдел экологического контроля по телефону 8-499-734-50-72 (начальник Виктор Разживин).

От себя добавим, что при недоступности этого телефона можно звонить на горячую линию департамента 8-495-605-85-62 или в круглосуточную справочную мэрии 8-495-777-77-77 и оставлять заявку в ОАТИ (mos.ru/oati), которое контролирует работы по благоустройству.