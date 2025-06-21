Организаторы обещают «деревенскую атмосферу», «инстаграмную локацию» и контакт с животными: посетители могут кормить, гладить и обнимать животных. «И, честно говоря, удержаться невозможно!» — говорят представители фермы.

Семейный досуг, фотозоны, возможность общения с животными — проект явно ориентирован на эмоции и близкий контакт. Однако с 2020 года закон прямо запрещает контактные зоопарки в ТЦ.

Если даже животные находятся на обособленной территории, постоянно содержатся в специальных помещениях и имеют возможность укрыться от людей, контакт с животными не может быть основной целью деятельности. Однако, в случае «Фермы дяди Васи», похоже, физическое взаимодействие с животными — в центре концепции.