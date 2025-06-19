Прямо сейчас рабочие установили несколько знаков на Советской улице. По их словам, сегодня появятся и остальные, включая парковку у ТЦ «Зеленоградский» и на улице Ленина.
Условия идентичны парковкам на Озерной аллее и в проезде 898 — 40 рублей в час, в воскресенье и праздники бесплатно. Оплатить можно через приложение, по звонку на номер 3210 или смс по номеру 7757: необходимо отправить номер парковки, указанный сверху таблички, номер машины и количество часов. На оплату и выезд даётся 5 минут.
«Я уж думал, вдруг отменили здесь платную парковку. А нет — в последний день всё быстренько заканчивают, видимо, не помогают наши петиции», — поделился прохожий.
Под петицией против платных парковок в Зеленограде уже почти 11 тысяч подписей, но на принципиальное решение мэрии это не повлияло.
Вот полный список планируемых платных парковок и сроки их введения:
С 20 июня:
- улица Советская
- улица Ленина
- Проектируемый проезд № 898
- Озерная аллея (от реки Сходня до Сосновой аллеи)
С 15 августа:
- улица Логвиненко
- Георгиевский проспект
- улица Летчицы Тарасовой
- Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина)
- улица Андреевка
- улица Михайловка
- улица Александровка
- Центральный проспект
- площадь Юности, 2
- улица Юности (участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности)
- улица Железнодорожная
С 3 октября:
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Wellbe»
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Заводская улица, 14, микрорайон 19, зона № 4.1
- улица Каменка
- Новокрюковская улица (от пересечения с улицей Логвиненко до Панфиловского проспекта)
- улица Новокрюковская (от улицы Логвиненко до улицы Александровка)
- проезд 4807
- проезд 4921
- улица Гоголя