Условия идентичны парковкам на Озерной аллее и в проезде 898 — 40 рублей в час, в воскресенье и праздники бесплатно. Оплатить можно через приложение, по звонку на номер 3210 или смс по номеру 7757: необходимо отправить номер парковки, указанный сверху таблички, номер машины и количество часов. На оплату и выезд даётся 5 минут.

«Я уж думал, вдруг отменили здесь платную парковку. А нет — в последний день всё быстренько заканчивают, видимо, не помогают наши петиции», — поделился прохожий.

Под петицией против платных парковок в Зеленограде уже почти 11 тысяч подписей, но на принципиальное решение мэрии это не повлияло.

Вот полный список планируемых платных парковок и сроки их введения:

С 20 июня:

улица Советская

улица Ленина

Проектируемый проезд № 898

Озерная аллея (от реки Сходня до Сосновой аллеи)

С 15 августа:

улица Логвиненко

Георгиевский проспект

улица Летчицы Тарасовой

Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина)

улица Андреевка

улица Михайловка

улица Александровка

Центральный проспект

площадь Юности, 2

улица Юности (участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности)

улица Железнодорожная

С 3 октября: