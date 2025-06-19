Возле ТЦ «Зеленоградский» и на Советской улице ставят знаки платных парковок — она заработает уже завтра 19.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Прямо сейчас рабочие установили несколько знаков на Советской улице. По их словам, сегодня появятся и остальные, включая парковку у ТЦ «Зеленоградский» и на улице Ленина.

Условия идентичны парковкам на Озерной аллее и в проезде 898 — 40 рублей в час, в воскресенье и праздники бесплатно. Оплатить можно через приложение, по звонку на номер 3210 или смс по номеру 7757: необходимо отправить номер парковки, указанный сверху таблички, номер машины и количество часов. На оплату и выезд даётся 5 минут.

«Я уж думал, вдруг отменили здесь платную парковку. А нет — в последний день всё быстренько заканчивают, видимо, не помогают наши петиции», — поделился прохожий.

Под петицией против платных парковок в Зеленограде уже почти 11 тысяч подписей, но на принципиальное решение мэрии это не повлияло.

Вот полный список планируемых платных парковок и сроки их введения:

С 20 июня:

  • улица Советская
  • улица Ленина
  • Проектируемый проезд № 898
  • Озерная аллея (от реки Сходня до Сосновой аллеи)

С 15 августа:

  • улица Логвиненко
  • Георгиевский проспект
  • улица Летчицы Тарасовой
  • Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина)
  • улица Андреевка
  • улица Михайловка
  • улица Александровка
  • Центральный проспект
  • площадь Юности, 2
  • улица Юности (участок от Центрального проспекта до д. 5 по площади Юности)
  • улица Железнодорожная

С 3 октября:

  • Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Wellbe»
  • Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк
  • Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК по адресу Заводская улица, 14, микрорайон 19, зона № 4.1
  • улица Каменка
  • Новокрюковская улица (от пересечения с улицей Логвиненко до Панфиловского проспекта)
  • улица Новокрюковская (от улицы Логвиненко до улицы Александровка)
  • проезд 4807
  • проезд 4921
  • улица Гоголя

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбития беспилотников происходили ночью 7 июня в окрестностях Зеленограда Новости
Жители Малино подрались из-за мусора. На весь поселок один контейнер Новости
Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне Новости
Вступайте в клуб привилегий #greenauto — получайте выгоду! Реклама
Как действовать при атаке беспилотника. Чёткие инструкции для горожан Гид
Беспилотники атаковали Зеленоград — обломки одного упали в Южной промзоне Новости
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту Ответы
Незабываемое лето в Зеленограде — Танцевальный городской лагерь DeeClub ждет! Реклама
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Значительные изменения расписания электричек 23-25 мая на МЦД-3 и Ленинградском направлении Новости
Беспилотник упал рядом с Зеленоградом Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
Список платных парковок в Зеленограде опубликовал департамент транспорта Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с июня на 3-6% Новости
Климатическое лето придёт в Москву в конце мая Новости
Уникальная мозаика на площади Юности нуждается в реставрации и уходе Новости
Карусель возвращается на площадь Юности Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру