Всё чаще зеленоградские кафе используют свои помещения для проведения интересных мероприятий — по этому же пути пошли в уютной кофейне в корпусе 935с2.
Сейчас из регулярных мероприятий проводят литературные кружки (раз в месяц по субботам), арома-встречи (раз в неделю), детская серия игр «Открывая Москву» (каждую среду). Запись и подробности в телеграм-канале @happyinzel также по телефону +7-985-435-63-37.
Помимо развлекательных встреч многие выбирают это место из-за разнообразия кофе: у посетителей есть возможность выбрать способ приготовления и зерна.
«Сначала многие этого не понимали. Как это, я сам могу выбрать, как мне будут готовить кофе и даже зерна? Потом посетили вошли во вкус. Пробуют сначала, например, „Гватемалу“, потом „Гондурас“ и т. д. Также мы проводим дегустации, рассказываем про кофе и его приготовление», — рассказала совладелица Людмила.
А в сентябре здесь появятся комплексные обеды для школьников. Возможно, будет действовать функция абонемента для родителей.
Кафе работает в будни с 9:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.