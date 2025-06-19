Помимо развлекательных встреч многие выбирают это место из-за разнообразия кофе: у посетителей есть возможность выбрать способ приготовления и зерна.

«Сначала многие этого не понимали. Как это, я сам могу выбрать, как мне будут готовить кофе и даже зерна? Потом посетили вошли во вкус. Пробуют сначала, например, „Гватемалу“, потом „Гондурас“ и т. д. Также мы проводим дегустации, рассказываем про кофе и его приготовление», — рассказала совладелица Людмила.

А в сентябре здесь появятся комплексные обеды для школьников. Возможно, будет действовать функция абонемента для родителей.

Кафе работает в будни с 9:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.