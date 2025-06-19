В 23-м поставили сразу два контейнера, потому что район крупный: «Решили не рисковать, контейнеры пользуются популярностью», — отметили в компании AJ, которая занимается установкой и обслуживанием контейнеров.

И это действительно так — в первое время после установки контейнеры быстро заполнялись. Теперь стало контейнеров больше, а вывозят их чаще. Кроме того, о переполненном контейнере можно сообщить по номеру 8-800-550-06-95 — его очистят вне очереди.

Возможно, в ближайшее время в Зеленограде появятся дополнительные контейнеры, сейчас компания ждёт одобрения от «Жилищника». Напишите в комментариях, где ещё нужны такие контейнеры.

Собранные вещи регулярно отправляют на сортировочный комплекс в Люберцах. Там каждую вещь сортируют вручную: отделяют пригодные к повторному использованию вещи от ветхих и испорченных. Годные вещи направляют на благотворительность или продажу, в том числе в страны Африки и Ближнего Востока. Остальной текстиль перерабатывается: из него получают новую пряжу, изоляционные материалы и ветошь для промышленных нужд.