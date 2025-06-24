После очередного полугодового простоя строительство сквозного проезда в в 3-м микрорайоне должна возобновиться. Предстоит проложить дождевую канализацию, кабельные линии, наружное освещение, затем положить слой асфальта и открыть выезд на Центральный проспект. Доделают ли всё на этот раз, неизвестно.

«В июле начнём», пообещал жителям внезапно появившийся возле «Флейты» представитель подрядчика. В префектуре сообщили, что во 3-м квартале года работы продолжатся. Раскопки, очевидно, будут вестись возле выезда на Центральный проспект, на огороженной сейчас территории. Проблема не в строительстве сквозного проезда, а в перекладке инженерных коммуникаций под ним — эти работы ведутся много лет, и закончить их никак не могут. Заморозку работ (с зимы) объяснили необходимостью корректировки проекта.

Строительство в проезде вдоль «Флейты» ведётся несколько лет с переменным успехом. В июле прошлого года работы остановили на неопределенный срок, в августе сказали, что достроят к середине 2025 года. Буквально через пару недель строительство бурно возобновилось, но затем часть работ заморозили до весны. Потом известили о переносе завершения стройки на конец 2025-го. Сейчас в департаменте строительства (это заказчик работ) не называют никаких сроков, кроме обозначенного в контракте с подрядчиками — второе полугодие 2026 года.