На вонь в арке корпусе 317А пожаловалась в префектуру жительница 3-го микрорайона, ей ответил глава управы района Савелки: за содержание здания и прилегающей территории отвечают собственники и арендаторы помещений в здании. Они пообещали до 30 июня поставить камеры видеонаблюдения и принять «дополнительные меры по освещению».

Кстати, в арке и сейчас висят две видеокамеры, только с замазанными объективами, обнаружил корреспондент «Зеленоград.ру». Есть и светильник — правда, непонятно, работает он или нет.

Яркое освещение и работающие видеокамеры, возможно, отпугнут любителей мочиться и мусорить в арке. Важно, чтобы работу этих камер кто-то контролировал.

Это не единственная проблема 3-го торгового. Площадь, на котором он стоит, по-прежнему представляет собой хаотичную парковку с отсутствием пешеходных зон. Тема с благоустройством площади заглохла года три назад.

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