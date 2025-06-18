«Инвалиды с подрезанными крыльями»: зоозащитница — о лебедях и чайках на пруду в 1-м микрорайоне 18.06.2025 ZELENOGRAD.RU

После публикации «Зеленоград.ру» о чайках, атакующих лебедя на пруду Быково, многие читатели выступали с предложениями помочь пострадавшим птицам и бороться с чайками. Эколог-зоозащитник из Зеленограда Анна Фельдман, напротив, считает, что лебедям не место в городских прудах:

— Это лебеди-инвалиды с подрезанными крыльями, которые не могут летать. Их разводят и содержат плохих условиях, чтобы продавать любителям традиций, которые хотят завести лебедей на прудах. На мой взгляд эта традиция должна отойти в прошлое.

В дикой природе лебеди выбирают себе подходящий пруд, где они могут выживать и защищать себя. Птицы с подрезанными крыльями привязаны к месту и не могут его покинуть, если оно им не подходит.

В Москве нет безопасной среды обитания в городской черте: чайки господствуют, корм не тот, высокая опасность загрязнения воды. Часто птицы страдают от неправильного кормления: необразованные жители подкармливают их хлебом. В результате лебеди в городских прудах не живут долго: несколько лет назад погиб лебедь на Патриарших прудах.

Анна Фельдман считает, что местные жители не должны бороться с чайками — это не имеет смысла:

— Люди думают: «Уберем чаек — лебедям станет хорошо». Но это не так: у лебедей случаются конфликты с другими птицами. Например, лебеди могут соперничать с утками.

Чайки появляются в любом городе, где есть мусор и водоемы. Проверенных технологий регулирования их численности не существует: нельзя прогнать всех чаек в городе так, чтобы они лебедей перестали обижать. Это какая-то утопия — или глубокое невежество".

С ней согласен Сергей Бурмистров — начальник отдела сохранения биоразнообразия «Дирекция Мосприроды». По его словам, Москва вряд ли будет регулировать численность чаек, лисиц или бобров: под это нет нормативно-правовой базы. При этом такие действия могут навредить экосистеме: у чаек есть свои функции в городских экосистемах, они регулируют численность уток и ворон.

В Союзе охраны птиц считают, что чайки не причиняют вреда лебедям (неважно — подрезанные крылья или с целые): лебедь крупнее, кормовая база у птиц разная. Те чайки, которые излишне осмелеют, получат от лебедей отпор. По мнению организации, регулировать их число нужно, уменьшая количество свалок — и больше никак.

«Мне кажется, что было бы гуманнее в следующем году переселить лебедей в другое место обитания — подальше от города. А с чайками бороться — глупость. Людям кажется, что они цари природы, что они могут реки вспять повернуть. Но мы — только часть природы. А это совсем другой взгляд на мир», — говорит Анна Фельдман.

Обратимся в префектуру и департамент природопользования, чтобы узнать, как они собираются решать эту проблему — и вернемся с ответом.

Напишите в комментариях, как вы относитесь к позиции про «лебедей-инвалидов», и почему.

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