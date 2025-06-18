Маршрут 3 вместо Алабушевской улицы и участка проезда 684 теперь будет ходить по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева. Короткие рейсы до остановки «Западная» больше не работают.

Маршрут 24 вместо участка проезда № 684 начнет ходить по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева.