Маршрут 3 вместо Алабушевской улицы и участка проезда 684 теперь будет ходить по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева. Короткие рейсы до остановки «Западная» больше не работают.
Маршрут 24 вместо участка проезда № 684 начнет ходить по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева.
Маршрут 27 продлевается — от Западной пойдёт по Алабушевской улице проезду 684 до Алабушевского кладбища. В департаменте транспорта считают, что эти изменения улучшат транспортное обслуживание площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
Если вы работает в «Алабушево», напишите ваше мнение о планируемых изменениях — и что ещё надо улучшить в транспортной сфере
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