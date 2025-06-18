Строительство мусоросжигательного завода рядом с Зеленоградом заморозили «до лучших времён» 18.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Четыре МСЗ начали строить в Подмосковье в 2019 году: один из них — в Хметьево, под Солнечногорском и в 20 километрах от Зеленограда. Строительству постоянно что-то мешало: сначала ковид, потом санкции, из-за которых не получилось использовать импортное оборудование, теперь — высокая ставка по кредитам. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов жаловался вчера президенту Путину.

В итоге из четырёх МСЗ в Подмосковье построили один (в Свистягино, на фото), второй (в Могутово) готов на 90% и его планируют достроить в 2026 году, а ещё два (Хметьево и Тимохово) заморозят «до лучших времён, когда будут более „дешёвые“ деньги или какая-то помощь от государства», — сказал Чемезов, отметив, что все заводы строили за счёт частных инвестиций, собственных средств «Ростеха» и кредитов.

Путин сказал, что теперь за Чемезовым «должок». Даст ли государство денег на достройку МСЗ в каком-либо виде — чего, по всей видимости, просил Чемезов — не сообщается.

Это новость и хорошая, и плохая. С одной стороны, у местных жителей есть обоснованные сомнения в качестве фильтрации воздуха после сжигания мусора. Технология сжигания и очистки, которую планировали использовать, рассчитана на сжигание очень хорошо отсортированного мусора, а что будут везти на МСЗ на самом деле — непонятно.

С другой стороны, отказ от сжигания остатков сортировки мусора (так называемые «хвосты») означает, что их будут захоранивать на полигоне. Это уже может испортить жизнь людям, живущим возле полигона — в частности, рядом с комплексом по переработке отходов КПО «Нева», рядом с Поварово: запах оттуда порой доходит и до Зеленограда.

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