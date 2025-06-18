Проезд вокруг корпуса 510 залило водой. Что случилось, пока непонятно. Но местным детям всё равно — для них этот участок дороги превратился в импровизированный бассейн.

Теперь можно снять обувь и плескаться, а можно разогнаться и проехать по воде на велосипеде.

Впрочем, быстро приехала аварийная машина Мосводоканала и веселье закончилось.

Новости 5-го микрорайона