В этом году 17 учеников из Зеленограда получили высший балл на ЕГЭ по литературе. Мы поговорили мамой, дочка которой набрала сто баллов на экзамене в 2023 году.

По словам мамы, подготовка к ЕГЭ занимает много сил у ученика:

«Адский труд, дочка много учила наизусть. Она в 11 классе еще ходила на очные курсы для подготовки к поступлению в вуз, так как там надо было сдавать творческие экзамены. Бессонные ночи в комплекте».

Она считает, что подобного результата невозможно добиться без репетиторов:

«Репетиторы для ЕГЭ были только в 11 классе. В школе был неплохой учитель, но 100 баллов по литературе — это заслуга ребёнка и репетитора. По факту школа даёт, но мало, она больше оказывает услугу по контролю знаний. Без репетитора результат был бы хуже».

В качестве примера мама выпускницы рассказывает об экзамене по английскому языку. У девочки был репетитор «для общего развития», но к экзамену она готовилось сама — и набрала 90 баллов. На ЕГЭ по русскому она получила 93 балла.

«В день публикации результатов по литературе мы пришли с работы домой — дочь смотрит в одну точку. Спросили, знает ли она свои баллы. Говорит — да. Мы сказали, что примем любой результат — она труженица, и всякое бывает. Она сказала — 100… И продолжила смотреть в одну точку», — рассказывает мама.

Сдав вступительные экзамены, девушка поступила на единственное бюджетное место — второе было льготное. Сейчас она учится в университете, в очередной раз успешно сдает сессию. Ее мама уверена: если ребенок мотивирован, а у родителей есть возможность платить за занятия с репетиторами — 100 баллов реальны. «Ребёнком горжусь!» — говорит она.