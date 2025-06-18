«В Зеленограде по требованию МЖИ управляющая компания восстановила фурнитуру на двери переходного балкона в корпусе 1201 и остекление элемента входной группы в корпусе 1619».

Ситуация, при которой жильцам приходится обращаться в жилищную инспекцию для устранения таких мелких проблем, выглядит ненормально: то ли «Жилищник» недобросовестно исполняет свои обязанности, то ли жители настолько не доверяют управляющей компании, что сразу пишут в инспекцию.

Это происходит регулярно, в разных районах с разными типами неисправностей. Например, по требованию МЖИ устраняли следы протечки в корпусах 247, 601 и 913, заменили повреждённую дверь в корпусе 708, восстановили плитку на лестнице корпуса 909, восстановили портал лифта в 2315А, привели в порядок вход в подъезд корпуса 447, покрасили стену в корпусах 200 Г, 450 и 1121, восстановили освещение в корпусах 316 и 1206 — это всё только за текущий год и только те случаи, о которых решили рассказать в инспекции.

Если в вашем подъезде есть какая-то неисправность, не стоит обращаться в телеграм-чат «Жилищника». Эффективнее делать так:

— оставить электронную заявку в диспетчерскую

— если не поможет, жалобу на портале «Наш город»

— если и это не поможет, обратиться в МЖИ