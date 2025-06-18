Перед машины серьёзно разбит — удар был такой сильный, что несколько тяжелых каменных ограждений отлетели на несколько метров.

С какой скоростью ехала машина и почему водитель не справился с управлением, пока непонятно.

На месте ДТП сотрудник Госавтоинспекции. Пострадавших, похоже, нет. Если вы знаете детали происшествия, пожалуйста, напишите.