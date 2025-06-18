Перед машины серьёзно разбит — удар был такой сильный, что несколько тяжелых каменных ограждений отлетели на несколько метров.
С какой скоростью ехала машина и почему водитель не справился с управлением, пока непонятно.
На месте ДТП сотрудник Госавтоинспекции. Пострадавших, похоже, нет. Если вы знаете детали происшествия, пожалуйста, напишите.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости