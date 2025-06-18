Уже не первый год эти деревья находятся в плачевном состоянии. По словам управляющего «Станцией», оформление документов на замену деревьев оказалось непростой задачей. Сейчас получен порубочный билет, и в течение ближайшего месяца на месте засохших деревьев высадят новые каштаны.
«Мы сейчас оформляем документы, остались последние шаги. Этим летом здесь точно появятся новые деревья», — отметил управляющий.
Также высадили новые деревья на островке у «Станции» — в этом году здесь выжил только один каштан, остальные пришлось заменить.
«Здесь очень неблагоприятная среда для растений — рядом дорога, ездят машины. Сейчас вместе с ландшафтными дизайнерами продумываем новый план этой территории. Планируем добавить зелени и благоустроить территорию — рассматриваем разные варианты», — добавил управляющий.
Кроме того, на этой неделе начнётся ремонт плитки, начиная от пешеходного перехода — на несколько недель территория будет огорожена.