«Мы сейчас оформляем документы, остались последние шаги. Этим летом здесь точно появятся новые деревья», — отметил управляющий.

Также высадили новые деревья на островке у «Станции» — в этом году здесь выжил только один каштан, остальные пришлось заменить.

«Здесь очень неблагоприятная среда для растений — рядом дорога, ездят машины. Сейчас вместе с ландшафтными дизайнерами продумываем новый план этой территории. Планируем добавить зелени и благоустроить территорию — рассматриваем разные варианты», — добавил управляющий.

Кроме того, на этой неделе начнётся ремонт плитки, начиная от пешеходного перехода — на несколько недель территория будет огорожена.