На фоне планов ввести на зеленоградских улицах платную парковку, мэрия обещает жителям бесплатную установку и год обслуживания шлагбаумов во дворах — чтобы «чужие» машины не использовали дворы для парковки. Заявка, голосование, и вот уже двор закрыт от чужих машин — звучит просто. Но реальность оказалось иная.

Судя по официальным ответам ГКУ «АМПП» на обращения горожан, никаких готовых нормативных документов для запуска программы пока нет. Чиновники лишь «проводят мероприятия по внесению изменений в регламенты», чтобы вообще можно было ставить шлагбаумы в рамках новой схемы.

Адресная программа, в которую включат подходящие дворы, только формируется — и то на 2025-2027 годы. Непонятно, сколько шлагбаумов успеют установить в текущем году, с учетом того, что для каждого двора нужно проанализировать техническую возможность установки, статус земельного участка, а также провести собрание собственников.

И это при том, что введение платных парковок в Зеленограде начнется с 20 июня, а к 3 октября парковаться как прежде нельзя будет на всех основных улицах города. Очевидно, мэрии следовало бы сначала наладить установку шлагбаумов, а только потом вводить платные парковки. Но это если чиновники думали бы об интересах горожан…

Чтобы участвовать в программе бесплатной установки шлагбаумов, жителям нужно подать заявку через портал «Московский транспорт», затем управляющая компания запускает голосование в «Электронном доме». Если большинство «за», то город ставит шлагбаум. Но пока нет даже утверждённого регламента — всё это остаётся теорией.