Greensight уверенно удерживает позиции в сегменте «Разработка интернет-магазинов», заняв в этом году 3-е место в категории «Сложные» интернет-магазины и завоевав 11 первых мест в различных нишах.

«Пиксель Плюс» тоже в топе рейтинга: 4-е место по разработке и продвижению сайтов по Москве, 6-е место по поддержке сайтов по России, 9-е — по Москве по SEO-продвижению. Также компания заняла 1-е место в таких категориях, как поддержка сайтов на WordPress и Joomla, поддержка лендингов, продвижение медицинских и IT-сайтов. Также в арсенале — 3-е место в продвижении товаров для животных и сайтов на 1С-Битрикс.

Это не просто цифры — это доказательство эффективности решений и профессионализма команды, подчёркивают в обеих компаниях.

Рейтинг Рунета — одна из самых авторитетных наград в digital-сфере России. Ежегодно он отражает реальное положение дел в отрасли и отмечает лучших игроков на рынке веб-разработки, продвижения и поддержки сайтов. Получить высокие позиции в рейтинге — это признание качества, доверия клиентов и высокой планки, которую компании держат не первый год.