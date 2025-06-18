Подростки продолжают громить пустующие пятиэтажки — открыто и безнаказанно. Местные жители утверждают, что это происходит ежедневно.

Месяц назад префектура вывела эти здания из эксплуатации и передала Фонду реновации под снос. Это ведомство должно обеспечить охрану, но, очевидно, не может эффективно организовать её работу. В пустующих домах уже произошло несколько пожаров, но это не самое плохое, что может случиться.

Поразительно, как на фоне повсеместного «театра безопасности», у крупного транспортного узла в центре города находятся объекты, где кто угодно может делать что угодно — а никому и дела нет.

Новости 19-го микрорайона