Подростки продолжают громить пустующие пятиэтажки — открыто и безнаказанно. Местные жители утверждают, что это происходит ежедневно.
Месяц назад префектура вывела эти здания из эксплуатации и передала Фонду реновации под снос. Это ведомство должно обеспечить охрану, но, очевидно, не может эффективно организовать её работу. В пустующих домах уже произошло несколько пожаров, но это не самое плохое, что может случиться.
Поразительно, как на фоне повсеместного «театра безопасности», у крупного транспортного узла в центре города находятся объекты, где кто угодно может делать что угодно — а никому и дела нет.
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