В меню — капучино, латте, флэт уайт, эспрессо и американо. Есть опции по выбору объёма и добавлению сиропов. Сейчас в метро две такие точки: на станциях «Нижегородская» и «Курская».

В пиковые часы робот способен обслуживать до 60 заказов подряд. Все ключевые узлы — от приводов до сенсоров — выполнены на промышленном уровне и рассчитаны на стабильную работу при интенсивной нагрузке.

«Это идеальные сотрудники, которые могут работать 24/7/365 без обедов, перекуров, выходных и больничных, выполняя рутинные задачи с неизменно высоким качеством», говорят в компании «Робопро».

Компания производит промышленные 6-осевые коллаборативные роботы грузоподъемностью от 5 до 16 кг и рабочим радиусом до 1,3 м — безопасные и легко программируемые манипуляторы для выполнения широкого круга задач: от сварочных работ до обслуживания станков с ЧПУ и укладки товара на палеты. И приготовление кофе.