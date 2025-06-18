Достроить его планируют к концу следующего года. Это на три месяца позже, чем сроки, которые называли в начале строительства, в октябре прошлого года. Изначально речь шла вообще о 2025 году.
Сейчас на строительной площадке: монтируют металлоконструкции на путепроводе в Сабурово, бетонируют стойки опор моста через реку Синичку, переустраивают коммуникации и строят ливнёвку.
Четырёхполосный дублёр протяжённостью более 5,2 км пройдёт от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Он позволит водителям сэкономить 20-30 минут в пути и разгрузит существующее Пятницкое шоссе.
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