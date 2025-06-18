В кофейне «Море кофе» в корпусе 935 около полугода живут три кролика: Бусик, Рыжик и Белла. Несколько недель назад у Беллы родились пять малышей. Предполагается, что отец — Рыжик, один из крольчат отличается соответствующим окрасом. Сейчас малышам меньше месяца, после середины июня их планируют продать.
«Специально мы не сводили ни с кем Беллу, но вот так получилось, что она родила потомство. Детки приходят и радуются, взрослых кролики и малыши умиротворяют», — рассказала владелица кофейни Олеся.
Недавно интерьер кофейни поменялся: сделали перестановку, разрисовали стены, обновили декор. Помимо общения с животными, посетители — взрослые и дети — могут поучаствовать в творческих мастер-классах: лепка, рисование, роспись по ткани, скетчинг. Узнать подробную информацию и записаться можно по телефону 8-919-968-05-45.
Также в «Море кофе» появились летние напитки: молочные коктейли, лимонады, холодные кофе и чай, бамблы с апельсиновым, манговым соком, банановым пюре и соком манго-маракуйя. Летние напитки обойдутся вам в 250-300 рублей.
Кофейня работает ежедневно с 10:00 до 22:00.