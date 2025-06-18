«Специально мы не сводили ни с кем Беллу, но вот так получилось, что она родила потомство. Детки приходят и радуются, взрослых кролики и малыши умиротворяют», — рассказала владелица кофейни Олеся.

Недавно интерьер кофейни поменялся: сделали перестановку, разрисовали стены, обновили декор. Помимо общения с животными, посетители — взрослые и дети — могут поучаствовать в творческих мастер-классах: лепка, рисование, роспись по ткани, скетчинг. Узнать подробную информацию и записаться можно по телефону 8-919-968-05-45.