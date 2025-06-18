В зеленоградских «Перекрёстках» появились весы с распознаванием товаров 18.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Шесть новых аппаратов установлены рядом с отделом овощей и фруктов в корпусе 1549. Положите товар на весы — система с помощью машинного зрения распознает товар и предложит несколько наиболее похожих вариантов продуктов, после чего выберите свой и наклейте штрих-код.

Овощи и фрукты весы распознают довольно точно, но не все покупатели освоились с новинкой: «Я взвешивал овощи, весы предложили разные варианты, это очень путает. Попробовал по старинке, ввёл номер продукта, и высветилось, что такого товара нет. Либо я чего-то недопонимаю, либо действительно не для всех эти новшества», — рассказал покупатель.

Многие по старинке сами вводят номер товара — такая возможность на весах есть:

«Мне удобно было пользоваться новыми весами. Не нужно запоминать, путаться…Очень экономит время. Хотела по такой же системе взвесить конфеты, но там прежние аппараты, нужно вводить вручную, возможно, их тоже позже заменят. Все-таки мы двигаемая в ногу со временем», — рассказала покупательница.

Тестирование «умных» весов в сети «Перекресток» началось около года назад. По данным магазина, развесные овощи, фрукты и ягоды встречаются в каждом четвертом чеке, а доля продаж этой категории в общем товарообороте составляет больше 8%. В среднем покупатели тратят от 12 до 15 секунд на взвешивание весовых товаров. Внедрение умных весов должно сократить это время до 8-10 секунд".

Некоторые покупатели пытаются тестировать точность распознавания, подкладывая весам несуществующий товар. Например, пирожное Kinder весы определили как картофель или черешню.

Умные весы работают не только в «Перекрестках». Например, в кондитерском магазине «Аленка» с их помощью распознают весовые конфеты.

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