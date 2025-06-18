«Все свои знания я получила в школе»: выпускница, сдавшая ЕГЭ на сто баллов, рассказала о подготовке к экзамену без репетиторов 18.06.2025 ZELENOGRAD.RU

В этом году 17 выпускников из Зеленограда сдали ЕГЭ по литературе на высший балл. Многие считают, что таких высоких результатов невозможно добиться без репетиторов. Другие уверены: можно сдать ЕГЭ на сто баллов, просто занимаясь с учителем в школе.

«Зеленоград.ру» поговорил с выпускницей-стобалльницей, и она рассказала, как проходила ее подготовка к экзамену:

— «В основном все свои знания я получила в школе, на уроках своей учительницы Натальи Владимировны Шеппе. Она очень интересно преподает, дает весь необходимый для экзамена материал. В течение года она задавала нам писать сочинения, подготовила список из 45 стихотворений, необходимых для 10-го задания. Из-за того, что мы — профильный класс, у нас было много часов литературы в неделю, а еще были дополнительные занятия после уроков.

Самостоятельно за подготовкой я проводила не слишком много времени, в основном я смотрела видео от онлайн школ на ютубе, чтобы позволяло повторить материал. Также я учила стихотворения, писала сочинения и, конечно же, читала книги. Очень помогло чтение сочинений других ребят, набравших 100 баллов.

Репетитора у меня не было, но в последнюю неделю перед экзаменом я приобрела короткий курс, на котором повторила весь материал, который прошла за два года.

Сдача прошла хорошо, я не очень сильно переживала, так как знала, что сделала все, что было в моих силах. Вариант был не слишком сложный, попались произведения, которые мне нравятся — «Гроза» и «Отцы и дети».

Сейчас выпускница планирует поступать в МГХПА им. С.Г. Строганова, чтобы учиться на дизайнера текстиля.

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