«Я живу в корпусе 162, окна выходят на озеро — все видно. Раньше чаек тут не было, они летали дальше, над северной промзоной. На островке жили только утки и лебеди. А сейчас все ютятся вместе, делят территорию. Птенцов чаек я не видела, но они точно есть. Возможно, чайки так агрессивны, потому что защищают потомство», — рассказала Мария.

Чтобы защитить лебедей, не имеющих возможности летать, люди предлагают разные варианты. Некоторые готовы даже к радикальным действиям — на лодке или сапе приплыть на островок и самостоятельно изгнать оттуда чаек.

Другие говорят о необходимости более частого вывоза мусора, который привлекает чаек — тем более, крышки у мусорных контейнеров обычно открыты. Кроме того, часто открыты установленные у пруда ящики с кормом для лебедей — он привлекает чаек. Ещё один метод борьбы — установка на крышах окрестных домов светоотражающей лента со специальным рисунком, который отпугивает птиц.

Есть и другая точка зрения — некоторые зоозащитники считают, что держать лебедей на пруду вовсе не нужно. У них обрезаны крылья, улететь и полноценно защитить себя они не могут, это негуманно — представим их позицию в отдельной публикации.

«Зеленоград.ру» спросит префектуру и департамент природопользования, какие меры по защите лебедей можно предпринять — вернемся с ответом.