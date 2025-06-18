Изгнать чаек с пруда в 1-м микрорайоне просят местные жители. Чайки захватили домик для лебедей 18.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Публикация «Зеленоград.ру» об атаке чаек на лебедей на пруду Быково болото вызвала бурную реакцию — жители беспокоятся о лебедях и их потомстве. Корреспондент «Зеленоград.ру» выехал на пруд — посмотрел, что происходит и поговорил с местными жителями.

Чайки здесь действительно есть, большую часть времени они проводят на крыше домика на островке. Люди предполагали, что в домике лебеди будут выводить свое потомство, но, кажется, чайки решили иначе. Лебеди разделились: один из них не выходит с островка, второй кружит по пруду вместе с утками.

«Я живу в корпусе 162, окна выходят на озеро — все видно. Раньше чаек тут не было, они летали дальше, над северной промзоной. На островке жили только утки и лебеди. А сейчас все ютятся вместе, делят территорию. Птенцов чаек я не видела, но они точно есть. Возможно, чайки так агрессивны, потому что защищают потомство», — рассказала Мария.

Чтобы защитить лебедей, не имеющих возможности летать, люди предлагают разные варианты. Некоторые готовы даже к радикальным действиям — на лодке или сапе приплыть на островок и самостоятельно изгнать оттуда чаек.

Другие говорят о необходимости более частого вывоза мусора, который привлекает чаек — тем более, крышки у мусорных контейнеров обычно открыты. Кроме того, часто открыты установленные у пруда ящики с кормом для лебедей — он привлекает чаек. Ещё один метод борьбы — установка на крышах окрестных домов светоотражающей лента со специальным рисунком, который отпугивает птиц.

Есть и другая точка зрения — некоторые зоозащитники считают, что держать лебедей на пруду вовсе не нужно. У них обрезаны крылья, улететь и полноценно защитить себя они не могут, это негуманно — представим их позицию в отдельной публикации.

«Зеленоград.ру» спросит префектуру и департамент природопользования, какие меры по защите лебедей можно предпринять — вернемся с ответом.

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