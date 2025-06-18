Здесь обустроили грядки для выращивания клубники, земляники, томатов, перца, картофеля, тимьяна и мяты.

«Мы думали, что бы нам в этом году сделать нового на веранде — хотелось что-то полезное для людей. Остановились на таком решении, оно идеально вписывается в концепцию гастрономического пространства», — рассказал управляющий «Станцией».

Как только появятся плоды, их можно будет срывать прямо с грядки, бесплатно.