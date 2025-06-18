Здесь обустроили грядки для выращивания клубники, земляники, томатов, перца, картофеля, тимьяна и мяты.
«Мы думали, что бы нам в этом году сделать нового на веранде — хотелось что-то полезное для людей. Остановились на таком решении, оно идеально вписывается в концепцию гастрономического пространства», — рассказал управляющий «Станцией».
Как только появятся плоды, их можно будет срывать прямо с грядки, бесплатно.
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