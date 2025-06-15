120 тысяч медицинских работников трудятся сегодня в московском здравоохранении. Это врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, фармацевты и другие специалисты. Благодаря талантливым профессионалам миллионы пациентов получают помощь вовремя, точно и бережно.

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