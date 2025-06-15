На пруду в 1-м микрорайоне чайка атакует лебедя. Что они не поделили и можно ли его защитить? 15.06.2025 ZELENOGRAD.RU

«Чайки на пруду гоняют лебедя. Жалко его. Они, кажется, его домик захватили. Куда писать-то? В Мосприроды или ещё куда-то?» — спрашивает один местный житель. «Чайки там расплодились — на днях видела там мелкого птенца, явно не лебедёнок», — добавляет другой. Такая жалоба есть и на портале «Наш город» — сигнал приняли и перенаправили для проверки.

Однако ни власти, ни общественные организации вряд ли могут чем-то помочь. Чайка, нападающая на лебедя на городском пруду, может защищать своё гнездо или птенцов — в период размножения эти птицы становятся крайне агрессивными к любым, даже гораздо более крупным соседям. Также возможна конкуренция за еду: если люди подкармливают птиц, чайки нередко отгоняют уток и лебедей, воспринимая их как конкурентов. Наконец, чайки — хищные птицы и могут нападать на лебедей, особенно молодых, если те приближаются к месту их гнездования или кормления.

У городских служб, кажется, небольшой арсенал действий для защиты лебедей на городском пруду от агрессивных чаек. У пары лебедей уже есть островок для гнездования — но это защита от надоедливых людей, а не от чаек. При этом у лебедей подрезаны крылья — они не могут взлететь и выйти на берег

Лебеди живут на пруду Быково болото уже много десятилетий и даже находятся на попечении городской администрации. А чайки расплодились относительно недавно — этому есть простое объяснение. Они находят здесь еду: мусор, остатки пищи, которые оставляют или скармливают люди, а также корм, высыпаемый на прудах. Гнездятся прямо на крышах зданий — безопасно и тепло.

Мягкие зимы позволяют не улетать, а отсутствие хищников и законодательный запрет разорять гнёзда — без помех выводить птенцов. Искусственные водоёмы и развитая инфраструктура делают город удобной средой для жизни. Чайки адаптировались к городу — похоже, теперь это не надоедливые гости, а полноправные соседи.

Новости 1-го микрорайона

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