Только за сегодня зайцы дважды попали на камеры зеленоградцев: в 23-м микрорайоне и в МЖК. Чаще всего зайцев можно встретить на окраине города, откуда недалеко до леса.
Заяц-русак и заяц-беляк занесены в Красную книгу в первую категорию редкости — это исчезающие виды. Однако последнее время их популяция в Московской области растёт. Этому способствуют, в частности, усилия московского департамента природопользования, который за последние годы выпустил в лес несколько сот особей диких зайцев, подготовленных к самостоятельной жизни, без помощи человека.
Если вы встретили зайца в городе:
- Сохраняйте дистанцию и не приближайтесь: зайцы пугливы и могут резко рвануть в любую сторону, в том числе на дорогу
- Если вы гуляете с собакой, возьмите её на поводок
- Если вы за рулём, сбавьте скорость, отключите дальний свет: яркий свет может дезориентировать зайцев
- Не пытайтесь его поймать: заяц может навредить себе или поранить вас
- Если животное ранено — звоните 112.
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