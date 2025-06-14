Заяц-русак и заяц-беляк занесены в Красную книгу в первую категорию редкости — это исчезающие виды. Однако последнее время их популяция в Московской области растёт. Этому способствуют, в частности, усилия московского департамента природопользования, который за последние годы выпустил в лес несколько сот особей диких зайцев, подготовленных к самостоятельной жизни, без помощи человека.

Если вы встретили зайца в городе: