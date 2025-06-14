Здесь полностью обновили игровые комплексы. Установили качели, качалки-балансиры, песочницу, горки-тоннели, изобразили прямо на покрытии карту — можно играть со своими машинками. Также появилась шведская стенка с канатом, кольцами и скалодромом.

«Мы приходим сюда из 19-го микрорайона, у нас там совсем плохие площадки. А здесь все на уровне. И двор ухоженный, клубов обустроены. Приятно и поиграть, и посмотреть», — рассказала Мария.

Есть и недочёты. Мы уже писали о подвесной скамье с гремящей цепью — это как раз здесь. Это не единственный источник шума. Некоторые карусели также шумят, качалка-пружинка при раскачивании издаёт сильный скрип.

Местные жители предлагают обмотать цепи какой-нибудь резиновой трубкой или изолентой, а крепления качалки смазать. Почему этого не сделали сразу, непонятно.

Помимо игровой зоны обновили входные группы подъездов, заменили асфальт: в проездах, тротуарах, парковках и дорожках внутри двора.

Новости 20-го микрорайона