В прошлом сезоне в среднем в день на самокатах совершали около 320 тысяч поездок, а в этом — только 230 тысяч (данные за май), следует из отчёта департамента транспорта.

Конечно, это можно списать на плохую погоду в мае, но есть и другие данные, указывающие на снижение числа пользователей. В прошлом сезоне департамент отчитался о 4 млн активных пользователях, а в этом сезоне — после старта контроля возраста через MosID — сообщил о подтверждении возраста 810 тысячами человек. Куда делось ещё три миллиона «активных пользователей», непонятно.

Подробные данные ни департамент, ни сервисы проката не раскрывают. Делать выводы можно будет в конце сезона. Возможно — контроль возраста действительно отсёк значительную часть несовершеннолетних пользователей проката. Возможно, «активные пользователи» из прошлогоднего отчёта ездят всего несколько раз за сезон, и им не нужно подтверждать возраст (разрешено пять поездок без подтверждения).

Не слишком впечатляет и отчёт о 30 тысячах заблокированных аккаунтов несовершеннолетних в 2025 году. За прошлый сезон, когда контроля возраста ещё не было, было заблокировано 127 тысяч аккаунтов. Тогда тоже блокировали из-за аренды самокатов несовершеннолетними, а также системных и грубых нарушений ПДД.