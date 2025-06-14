Оказывается, департамент природопользования и охраны окружающей среды ещё 28 апреля и 14 мая провел проверки территории возле корпуса 433 и обнаружил «признаки нарушения правил содержания зеленых насаждений при проведении работ по замене бордюров и асфальта, включая повреждение корневой системы древесной растительности».

Проблема в том, что для укладки бордюров роют траншеи, повреждая корни растущих рядом деревьев. При этом вдоль пешеходных тропинок теперь укладывают не садовые, а дорожные бордюры, для которых нужна более глубокая и широкая траншея. Сразу после этого дерево не погибнет, но риск усыхания и падения возрастает.

Теперь департамент оценит размер вреда, причиненного окружающей среде в результате повреждения корней и «примет меры реагирования в установленном порядке».

В департаменте особо отмечают, что те две проверки проводили «без взаимодействия с контролируемым лицом». Возможно, «контролируемое лицо» умеет оказывать магическое воздействие на проверяющих. Уже после проведения проверки, зная о её результатах, «Жилищник» и префектура сообщали о «незначительном механическом повреждении отходящей мочковатой корневой системы» и что «комплексное повреждение центральной корневой системы не выявлено».

Спросим в департаменте, что в итоге «выявлено», какой «размер вреда» и какие «меры реагирования» приняты — вернемся с ответом.