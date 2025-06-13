Общественное объединение «Русская община» опубликовало видео конфликта, который произошел на детской площадке в Андреевке (во дворе Староандреевская 43к1 и к3).

Поводом для ссоры стала бытовая ситуация. Один из жителей сделал замечание мальчику на детской площадке — тот якобы взял велосипед его сына. После этого ребенок пожаловался своей маме, что мама мальчика с велосипедом пообещала ему «отрезать уши». Жительница не стала разбираться в конфликте сама и вызвала дружинников из «Русской общины».

В ролике мужчину называют гражданином Таджикистана — так ли это на самом деле, неизвестно. На видео он уверяет, что жена не могла сказать подобного — она вообще не говорит по-русски. Мужчина признается, что сделал замечание мальчику, но не считает, что был неправ:

«Я спросил: хочу с твоим родителем поговорить, с твоим отцом». При этом мальчик отрицает, что брал велосипед: «Я даже не знаю, кто его ребенок».

Перепалка с мужчинами в балаклавах привлекла других местных жителей. Женщина, которую в ролике представляют как Армине, говорит:

«Заявляю: если кто-то будет наносить моему ребенку травмы — выведу родителей этого ребенка и расчленю». Когда ей говорят, что она неправа, она пожимает плечами: «Я за своего ребенка. Вы же тоже вышли за своего».

Когда к месту происшествия приехала полиция, представители «Русской общины» попытались объяснить, что «здесь звучат призывы резать уши русским». Однако один из полицейских, не поверил дружинникам и посоветовал им не ввязываться в неприятности: «Вы просто попадете так».

Какие угрозы звучали ли в реальности, неизвестно: может быть «отрезать уши», а может человек, плохо владеющий языком, имел в виду «поотрываю уши». Так или иначе, появление представителей «Русской общины», похоже, решить конфликт не помогло, но из бытового он перерос в межнациональный.

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